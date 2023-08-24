Слегка изменили: в Челябинске переименовали остановку общественного транспорта на улице Кирова

По-новому будут называть автобусную и трамвайную остановки. Фото: Яндекс.Карты

В Челябинске изменили название остановки общественного транспорта «Кукольный театр». Она находится на улице Кирова возле Театра кукол, администрации Калининского района и пересечения с улицей Калинина.

Наименование остановки меняется, но не разительно. Вместо «Кукольного театра» она теперь будет называться более официально — «Театром кукол».

Напомним, год назад в Челябинске переименовали сразу 50 остановок общественного транспорта.

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