До 5 тысяч рублей: в Челябинской области увеличили штраф за безбилетный проезд

За повторное нарушение заплатить придется вдвое больше, чем за первое Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области повысили сумму штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях» одобрили депутаты Заксобрания.

Ранее зайцев штрафовали на сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей. Теперь же штраф за бесплатное катание в автобусе или троллейбусе составит 2,5 тыс. рублей. А если человека повторно поймали в салоне общественного транспорта без билета, то платить придется уже 5 тыс. рублей.

Напомним, в июле в Челябинске подорожали билеты в общественном транспорте.

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