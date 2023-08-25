В создание нового технопарка в Челябинской области вложат 2,5 млрд рублей

Завод рассчитывают превратить в технопарк. Фото: Минпром Челябинской области

В Южноуральске на базе завода «ЮЗРК Групп» собираются открыть технопарк. Компания «Форэнерго» намерена вложить в развитие производства 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

На площадке завода планируют открыть литейное и керамическое производство, построить цех по выпуску варисторов и завод, где будут изготавливать стеклянные изоляторы. Строительство нового завода рассчитывают завершить к концу 2024 года, а запустить литейное производство — в 2025 году.

«ЮЗРК Групп» уже выпускает радиокерамические изделия для машиностроительной, химической, нефтегазовой и других отраслей. На предприятии работают 370 человек.

— Завод выполняет 72 контракта, 37 из них - по гособоронзаказу, — уточнили в областном минпроме.

«Южноуральский завод радиокерамики» был основан в 1956 году. В советские годы на нем работало более 1 тыс. человек. В 2021 году завод признали банкротом из-за долгов. Его имущество приобрела ООО «ЮЗРК Групп».

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