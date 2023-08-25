Оставили без штанов: кыштымец отдал 1 млн рублей, чтобы друзья не увидели его интимное фото

Неприятными последствиями обернулась переписка в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кыштыма отдал без малого миллион рублей шантажистам, которые угрожали показать всем его интимное фото.

К финансовым потерям привело знакомство с девушкой в соцсети. Красавица предложила 28-летнему кавалеру обменяться фотоснимками деликатного характера. А потом прислала фотографию кыштымца, которую, как он утверждает, мужчина ей не отправлял.

Девушка сообщила, что хочет разослать снимок горожанина всем его друзьям, но за деньги готова отказаться от этой идеи.

Мужчина покорно заплатил, но на этом его проблемы не закончились.

— Потерпевшему приходили угрожающие сообщения более чем с 30 фейковых аккаунтов, – рассказали в региональном ГУ МВД. — Молодой человек выполнял все требования неизвестных и длительное время переводил денежные средства.

В общей сложности кыштымец отдал шантажистам 950 тыс. рублей — деньги, которые копил на покупку машины. Лишь после этого горожанину пришло в голову пожаловаться на обладателей компрометирующего фото в полицию.

В МВД возбудили уголовно дело, шантажистов пытаются разыскать.

Ранее в Челябинске поймали серийного автомобильного вора. Он бил стекла в машинах и забирал все что находил в салонах. Не гнушался даже чужой обувью.

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