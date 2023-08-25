В Челябинской области женщина ударила ножом соседа, который пожаловался на громкую музыку

Конфликт разгорелся из-за гремевшей в коммуналке музыки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еманжелинске вынесли приговор женщине, ударившей соседа ножом. 31-летнюю горожанку признали виновной в умышленном причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью.

Житель Еманжелинска пострадал в январе 2023 года. В соседней коммунальной квартире среди ночи слушали громкую музыку, и мужчина пришел попросить о тишине. Однако цивилизованного разговора не получилось. Между визитером и хозяевами разгорелась ссора.

Женщина из шумной компании схватила нож и ударила соседа в грудь. Рана оказалась серьезной, но мужчина остался жив.

— Приговором суда жительнице Еманжелинска назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 14 дней, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области посетитель бара с ножом бросился на незнакомца, громко читавшего стихи.

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