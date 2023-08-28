Решили назвать «Магнитной долиной»: в Магнитогорске хотят построить университетский кампус

В МГТУ им. Носова надуются, что кампус привлечет молодых специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске намерены создать собственный университетский кампус. Он будет назваться «Магнитная долина».

Как рассказал ректор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Дмитрий Терентьев, проект кампуса планируют воплотить в жизнь в ближайшие несколько лет.

Университетский городок расположится на улице Ленинградской. Там собираются построить научно-образовательный корпус с лабораториями. Рядом возведут таунхаусы для молодых специалистов.

— Для реализации проекта планируется тесное сотрудничество с Межуниверситетским кампусом Челябинска по ряду направлений, — сообщили в администрации Магнитогорска.

Ранее студенты рассказали, что хотели бы увидеть в строящемся в Челябинске Межвузовском кампусе.

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