Решили назвать «Магнитной долиной»: в Магнитогорске хотят построить университетский кампус

В МГТУ им. Носова надуются, что кампус привлечет молодых специалистов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Магнитогорске намерены создать собственный университетский кампус. Он будет назваться «Магнитная долина».
Как рассказал ректор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Дмитрий Терентьев, проект кампуса планируют воплотить в жизнь в ближайшие несколько лет.
Университетский городок расположится на улице Ленинградской. Там собираются построить научно-образовательный корпус с лабораториями. Рядом возведут таунхаусы для молодых специалистов.
— Для реализации проекта планируется тесное сотрудничество с Межуниверситетским кампусом Челябинска по ряду направлений, — сообщили в администрации Магнитогорска.
Ранее студенты рассказали, что хотели бы увидеть в строящемся в Челябинске Межвузовском кампусе.
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