В Челябинске до 31 августа изменят маршруты четырех троллейбусов

Маршруты изменят на три дня Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 28 августа до 5:00 31 августа изменят маршруты троллейбусов №10, №12, №17 и №19.

Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина будут перетягивать провода контактной сети. Из-за этого троллейбусы не смогут проехать по участку.

На время работ троллейбус №10 будет курсировать по маршруту «Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Солнечный берег».

Троллейбус №12 станет перевозить пассажиров между улицей Молдавской, Комсомольским проспектом и ДК Строителей.

Временная схема движения троллейбуса №17 — «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина».

Троллейбус №19 до 31 августа будет ездить по маршруту «Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Первоозерный».

Напомним, в Челябинске продлили ограничение движения на проспекте Победы. Трамваи не смогут попасть на северо-запад до 30 августа.

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