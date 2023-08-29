В Миассе нашли школьников, устроивших игры у Вечного огня

Фото: Инцидент Миасс / vk.com

В Миассе Челябинской области нашли детей, которые устроили игры на территории мемориального комплекса «Скорбящая мать». Ими оказались школьники в возрасте восьми и девяти лет. Полицейские опросили детей. Они рассказали, что никаких намерений, направленных на оскорбление памяти павших героев, у них не было.

— Проанализировав полученные сведения, полицейские восстановили объективную картину – подростки находились возле мемориального комплекса и противоправных действий не предпринимали. Вместе с тем, их поведение было неподобающим, они играли в подвижные игры, что недопустимо на территории символа памяти, — сообщили в городской полиции.

С детьми и их родителями провели беседы о недопустимости подобного поведения рядом с мемориальными комплексами.

Похожий случай в Миассе произошел зимой в 2021 году. Полицейские задержали бездомного, который испортил Вечный огонь. На мужчину возбудили уголовное дело.

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