В Миассе бездомный осквернил Вечный огонь у мемориала «Скорбящая мать»

Вечный огонь временно отключили. Фото: Инцидент Миасс/vk.com

В Миассе в ночь на 29 сентября повредили Вечный огонь на улице Романенко. Сильно испачкана, возможно, каким-то расплавленным веществом, оказалась звезда у подножия монумента «Скорбящая мать».

Часть памятника пришлось демонтировать. В пресс-службе администрации Миасса рассказали, что звезду вернут на место сразу же, как приведут в порядок. Пока что Вечный огонь временно отключили, на его месте видна ничем не замаскированная горелка.

В муниципалитете после происшествия подали заявление в полицию. Подозреваемого в акте вандализма удалось отыскать.

– По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан ранее судимый 39-летний мужчина. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В полицейском главке уточнили, что осквернивший Вечный огонь мужчина не имеет определенного места жительства.

Каким именно образом бездомный повредил Вечный огонь, пока выясняют.

Мемориал «Скорбящая мать» посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент установили в 1967 году, в 2014 году – отреставрировали.

Прошедшим летом в Сатке школьницы пожарили на Вечном огне сосиски. Девочек поставили на профилактический учет, их родителям вынесли предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Копейске дети сушили у Вечного огня кроссовки, а в Челябинске мальчишки пытались у Вечного огня погреться, но случайно потушили его. Школьники пытались вновь разжечь пламя, но полиция и газовики отреагировали быстрее.

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