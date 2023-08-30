Дом загорелся из-за гироскутера: в Златоусте при пожаре пострадала 17-летняя девушка

Загорелась комната на втором этаже частного дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Златоусте 17-летняя девушка пострадала при пожаре, который начался из-за гироскутера.

Пламя вспыхнуло поздно вечером 29 августа. Загорелась комната на втором этаже частного деревянного дома. Было много дыма.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на 20 квадратных метров, горели домашние вещи. Пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали.

Пожар удалось быстро потушить. По предварительным данным, пострадавшая девушка отравилась продуктами горения.

Причиной пожара стало короткое замыкание в проводке гироскутера или электросамоката, который на ночь поставили на зарядку. Точно определить, что это было за устройство, затруднительно: после пожара от него почти ничего не осталось, а шокированная происшествием хозяйка назвала потерянный транспорт «электрическим устройством для катания».

Это не первый случай, кода компактный транспорт становится причиной пожара. В конце мая из-за стоявшего на зарядке электросамоката загорелась квартира в Магнитогорске. Хозяин получил ожог.

— Нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы, зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением, — прокомментировали в МЧС.

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