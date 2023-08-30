В Челябинске за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Дожди не оставят Челябинск до конца недели Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске за минувшие сутки выпала почти половина от месячной нормы осадков — 37 миллиметров. Об этом сообщили в городской администрации.

Из-за обильного дождя образовались огромные лужи. Затопило участок улицы Валдайской, где не успели до ненастья закончить реконструкцию ливневой канализации, и участок улицы Игуменка, рядом с автодорогой Меридиан, где только начали прокладывать ливневку.

С 17:00 29 августа до утра 30 августа от горожан приняли 11 заявок о подтоплениях. Воду откачивают автоцистерны.

Фото: администрация Челябинска

— Сообщить об очагах подтоплений можно круглосуточно по номеру 727-46-26, — уточнили в мэрии.

По прогнозу метеорологов, дожди в Челябинске не прекратятся до понедельника 4 сентября.

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