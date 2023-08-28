Успеют ли до начала сильных дождей? В Челябинске строят ливневки в местах, где машины тонут в лужах

Улицы Дмитрия Неаполитанова и Валдайская после дождя. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжают строительство ливневой канализации в местах, где в сильный дождь происходит настоящий потоп. Время поджимает: уже на этой неделе метеорологи прогнозируют затяжные осадки. Замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов сообщил, что сейчас работы идут на восьми участках.

В начале августа под воду ушла улица Дмитрия Неаполитанова: после дождя река возникла возле ЖК «Вместе».

— На улице Дмитрия Неаполитанова мы должны проложить 135 погонных метров трубы, 115 уже уложили, — рассказал на совещании в мэрии Андрей Ксензов. — Строим отдельный дождеприемный колодец. Буквально два-три дня, и на этом объекте завершим работу.

Уже существующий коллектор ливневки ремонтируют и очищают на улице Валдайской. Там уже несколько лет подряд после дождей образуется глубокое озеро. В июле в гигантской луже утонула легковая машина, над водой осталась лишь ее крыша.

— По улице Валдайской ливневку построили на втором путепроводе. На первом путепроводе будем завершать на этой неделе, — отчитался Андрей Ксензов.

Вице-мэр добавил, что ливневую канализацию сейчас оборудуют на автодороге Меридиан. Там проложили 150 метров труб из необходимых 850. Работу продолжат в сентябре.

Сильные дожди, по расчетам метеорологов, могут начаться уже днем в понедельник 28 августа. Завершить работу на самых затапливаемых участках за пару часов не получится, поэтому коммунальные службы следят за ситуацией и готовят насосы.

— Там, где нужна будет откачка воды во время дождей, будет откачивать машинами, — пообещал Андрей Ксензов.

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