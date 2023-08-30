В Челябинской области мужчина погиб при пожаре в девятиэтажке

Огонь потушили, но человека спасти не удалось
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Магнитогорске мужчина погиб во время пожара в жилом доме.
Ночью 30 августа загорелась девятиэтажка на улице Грязнова. Пламя вспыхнуло в квартире на пятом этаже.
Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 10 жильцов, еще пятерых вывели на улицу спасатели.
Горели, как выяснилось, старые вещи на площади 12 квадратных метров. Рядом с ними пожарные нашли мертвого мужчину.
— Предварительная причина выгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Напомним, в Златоусте 17-летняя девушка пострадала при пожаре, который начался из-за поставленного на зарядку гироскутера.
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