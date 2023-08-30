Свалили в кучу тухлые овощи и фрукты: в лесу под Челябинском обнаружили незаконную свалку

В кучу также сложили деревянные поддоны. Фото: кадр с видео

В лесу под челябинским поселком Кременкуль обнаружили несанкционированную свалку. Неизвестные выбросили в кучу деревянные поддоны с тухлыми овощами и фруктами. Об этом рассказала читательница КП-Челябинск.

— Огромная куча, явно не с огорода. Здесь также сваливаются шкуры убитых овец и коров. Они лежат в мешках и привлекают внимание собак, — рассказала читательница.

Прокуратура Сосновского района начала проверку после жалоб жителей на незаконную свалку.

— В ходе проверки в том числе будет дана оценка действиям органов местного самоуправления. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры области, — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Недалеко от свалки ранее открыли рынок. Его руководство обещало следить за чистотой. На территории есть контейнеры для мусора.

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