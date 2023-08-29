Бывший Каширинский рынок переехал в поселок Кременкуль под Челябинском

Рынок будет находиться в бывшем складском помещении. Фото: Вадим АРХИПОВ

Каширинский рынок в Челябинске закрылся, чтобы со скандалом возродиться вновь, но уже в Сосновском районе, рядом с микрорайоном «Парковый Премиум». Жителей такое соседство не устроило, начались конфликты и жалобы во все инстанции. На ситуацию обратил внимание губернатор и вот рынок переезжает вновь. Еще дальше от города. Но, кажется, в новом месте он закрепится надолго – для этого есть все условия.

Новый рынок открылся на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Набот». Здесь специально выделили около 8 гектар в здании бывшего овощехранилища. Это значит, что все торговые ряды будут находиться под крышей. Никаких беспорядочных прилавков, грязных товаров и уличной суеты.

Грузовые машины припаркованы перед рынком. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Было принято решение о создании площадки для оптовой торговли, так как здесь созданы все условия. Реконструированы боксы, открыта площадка для грузового и личного транспорта. Приняли всех желающих. Сейчас продолжается реконструкция рынка под нужды торговли, – рассказал директор рынка Игорь Кочкин.

Внутри рынка в это время орудуют рабочие. Между коробок и мешков с фруктами, овощами и зеленью носят доски, создают будущие прилавки. Увидев журналистов, кто-то из торговцев уходит, кто-то начинает снимать на телефон.

Переезду торговцы рады. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Да конечно удобнее здесь! На Каширинский товар трудно было завозить, грузовым машинам въезд в город запрещен. А здесь рядом с трассой, смогут фуры заезжать. И мне удобно, близко к дому, – делится впечатлениями один из торговцев.

Руководство рынка обещает следить за чистотой. Ответственность за порядок несет оно. Поэтому на территории есть контейнеры для мусора. Его планируют регулярно вывозить.

– Никакой паразит не будет. Все будет чистота, – говорит с акцентом улыбающийся рабочий.

В ближайшее время для работников обустроят столовую, душевые и даже гостиницу Фото: Вадим АРХИПОВ

Рядом с рынком огромный склад. Здесь хранится продукция фермерского хозяйства. Женщины в платках и мужчины с бородами перебирают овощи. Пахнет свежим луком. Планируется, что сюда будут помещать и часть фермерских продуктов, чтобы они хранились в надежном месте под рукой. Власти обещают пристально следить, все ли в порядке с документами как на товар, так и у продавцов.

– Все работники имеют здесь либо российское гражданство, либо вид на жительство. Однозначно, заезд будет с проверкой всех документов, в том числе по качеству продукции, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Сосновского района Александр Воронков, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.

Находится рынок на отдалении от поселка Кременкуль. По плану жителям торговая точка мешать не будет. Грузовики могут удобно съезжать с трассы, а грязь не будет доноситься до домов. Посмотрим, как будет на самом деле.

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