На рынке под Челябинском полиция устроила облаву на мигрантов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На рынке Сосновского района прошел крупный рейд по нелегальным мигрантам. Во время проверок полицейские задержали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— В ходе мероприятия проверено более 200 граждан. Выявлен иностранец, незаконно находящийся в Российской Федерации. Сейчас решается вопрос об его выдворении из страны. Еще 10 иностранцев задержаны для установления личности, — отметили в ведомстве.

Также 15 мигрантов, получивших гражданство РФ, увезли в военкоматы для постановки на воинский учет. Одиннадцати были вручены повестки для явки в военные комиссариаты.

Кроме того, полицейские проверили стройки и другие места массового пребывания иностранцев. Было пресечено девять правонарушений в сфере миграции. Одного человека по решению суда поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

В полиции добавили, что рейдовые мероприятия продолжатся на регулярной основе. По их заявлению, все нелегальные мигранты будут выдворены за пределы страны.

Ранее в Сосновском районе обнаружили несанкционированную свалку. Неизвестные выбросили в кучу деревянные поддоны с тухлыми овощами и фруктами. Прокуратура начала проверку после жалоб местных жителей.

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