В Челябинске возобновилось троллейбусное движение через Алое Поле

Троллейбусы №10, №17 и №19 вернулись на обычные маршруты Фото: Андрей АБРАМОВ

С 5:00 31 августа для троллейбусов открыли перекресток проспекта Ленина и Свердловского проспекта в Челябинске.

Участок был закрыт с 28 августа. Там меняли провода контактной сети. Временно менялись маршруты четырех троллейбусов.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», только три троллейбуса вернулись на обычные маршруты: №10, №17 и №19.

Троллейбус №12 продолжает курсировать по схеме «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ», а в обратном направлении — по маршруту «АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская».

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