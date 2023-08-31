Модернизация троллейбусной контактной сети в Челябинске закончится в 2024 году

После обновления сети в Челябинске планируют запустить новые троллейбусы Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Госэкспертиза одобрила проект второго этапа модернизации троллейбусной контактной сети в Челябинске. Об этом сообщили в холдинге «Синара-Транспортные машины».

На втором этапе планируют обновить столбы и провода на маршрутах троллейбусов № 5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 26 (не все эти маршруты сейчас действуют). Работа стартует уже в сентябре. В первую очередь возьмутся за маршрут №14.

Проект предусматривает, что модернизация займет год, но основные строительно-монтажные работы надеются выполнить к маю 2024 года. Предстоит заменить аварийные столбы, натянуть новые провода, установить новую систему подвесов.

Первый этап модернизации контактной сети сейчас продолжается. По плану, главные строительно-монтажные работы на маршрутах №12 и №19 завершатся осенью нынешнего года.

Как уточнили в «Синаре», смонтировать новую контактную сеть недостаточно. После этого нужно еще провести пусконаладочные работы — настроить оборудование под особенности троллейбусов.

Напомним в 2021 году правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения». По соглашению частный инвестор будет получать доход от пассажирских перевозок в городе, но взамен проведет модернизацию троллейбусной инфраструктуры. Весной 2023 года в Челябинске открыли завод городского электрического транспорта, где собирают новые троллейбусы.

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