Госэкспертиза одобрила план строительства объездной дороги под Челябинском

Строительством дороги планируют заняться в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза дала положительное заключение по проекту строительства объездной дороги в окрестностях Челябинска. Данные об этом опубликованы в Едином государственном реестре заключений.

Новую 6-километровую трассу планируют проложить от поселка Красное Поле до Полетаево, на участке от дороги Челябинск-Харлуши до дороги Шершни - Северный - автодорога Обход города Челябинска.

Контракт на проектирование и строительство новой дороги получило ООО «Дорстройгрупп». Стоимость работ — 1 млрд рублей.

Компания «Дорстройгрупп» ранее уже получала многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинской области. Фирму связывают с семьей бывшего депутата ЗСО Челябинской области Армана Аракеляна, осужденного за взятку. Экс-депутат подкупил сотрудников организации, проверяющей качество дорог.

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