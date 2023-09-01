Массовая драка возле ТРК в Копейске обернулась уголовным делом

В побоище у ТРК сошлись две группы молодых людей. Фото: ЧП Урал / Vk.com

В Копейске после массовой драки у ТРК «Слава» начали расследовать уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Напомним, один из участников потасовки получил удар по голове и потерял сознание. Мужчину увезли в больницу. По словам очевидцев, несколько участников драки сели в черную иномарку и скрылись с места происшествия. Сейчас драчунов разыскивают полицейские.

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