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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:34

В Челябинске на продажу выставили недострой рядом с Торговым центром

Недострой в центре Челябинска продается за 149 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
Нога строителя уже много лет не ступала на территорию ЖК

Нога строителя уже много лет не ступала на территорию ЖК

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонд развития территорий выставил на торги недостроенную многоэтажку ЖК «Княжеский» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Здание не могут достроить уже около 20 лет.

За дом, который возвели всего на 28% от плана, просят 184,6 млн рублей. В комплекте с правом собственности на дом идет аренда земельного участка площадью 0,7 гектара.

Напомним, ЖК «Княжеский» в 2008 году начала возводить «Уральская строительная компания». В центре Челябинска, рядом с набережной реки Миасс должен был появиться комплекс из домов высотой от 13 до 27 этажей. Однако стройка замерла уже на следующий год после начала. Ее несколько раз пытались возобновить, дольщикам даже предлагали завершить строительство своими силами. Но «скелет» дома за Торговым центром так и стоял брошенным.

В 2020 году дольщикам выплатили компенсации — в сумме 501 млн рублей. После этого права на землю и здание перешли в Фонду развития территорий, это и позволило выставить Недострой на торги.

Подробнее об истории одного из старейших челябинских недостроев читайте в нашем материале.

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