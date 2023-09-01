В Челябинске изменится маршрут троллейбуса №12

Троллейбус №12 изменит маршрут на шесть дней Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске со 2 сентября закроют для троллейбусов перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда. Там займутся обновлением контактной сети электротранспорта.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», во время ремонта троллейбус №12 будет курсировать по маршруту «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Энгельса — Парк Гагарина».

На свой обычный маршрут он должен вернуться с 5:00 8 сентября.

Напомним, 1 сентября в Челябинске начали работать новые троллейбусы. Они перевозят пассажиров по маршруту №19. Первые десять дней челябинцы могут ездить на новых машинах бесплатно.

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