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НовостиОбщество1 сентября 2023 3:18

Десять дней можно кататься бесплатно: в Челябинске на маршрут вышел новый красный троллейбус

В Челябинске на маршрут вышли новые красные троллейбусы
Елена КОЛЧИНА
Перед выходом на линию троллейбусы прошли обкатку. Фото: миндортранс Челябинской области

Перед выходом на линию троллейбусы прошли обкатку. Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске 1 сентября начали курсировать новые троллейбусы производства компании «Синара». Десять ярко-красных машин будут обслуживать маршрут №19 и перевозить пассажиров между поселком Первоозерным и улицей Лесопарковой.

Горожане могут опробовать новый транспорт, не покупая билет.

Фото: Челябинский троллейбус/t.me

Фото: Челябинский троллейбус/t.me

— С 1 по 10 сентября троллейбусный маршрут №19 работает для пассажиров бесплатно, — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства

Фото: Челябинский троллейбус/t.me

Фото: Челябинский троллейбус/t.me

Напомним, завод по производству троллейбусов открыли в Челябинске весной 2023 года. Сейчас в городе идет модернизация контактной сети электротранспорта. Накануне стало известно, что госэкспертиза одобрила второй этап работ.

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