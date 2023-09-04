В Челябинской области за гибель двух молодых братьев в колодце будут судить директора детского лагеря

Тела погибших из колодца подняли спасатели. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области.

В Челябинской области в суд передали уголовное дело директора детского оздоровительного лагеря «Чайка», в котором погибли чистивший колодец 19-летний рабочий и его 17-летний брат. Женщину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Трагедия произошла год назад в Увельском районе. По версии следствия, 19-летний молодой человек спустился в колодец без страховки. Вместо специального оборудования у него были только веревка и лестница. Рабочий принялся за очистку колодца, но быстро надышался угарным газом от мотопомпы и потерял сознание.

— Несовершеннолетний брат потерпевшего для оказания помощи спустился в колодец, где, получив острое отравление окисью углерода, также перестал подавать признаки жизни, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Оба молодых человека упали в воду. Тела братьев позже вытащили водолазы с глубины около 10 метров.

Мать погибших рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что никакой специальной подготовки у братьев не было. Старший трудился разнорабочим, младший ему помогал. За очистку колодца братья надеялись получить по 5 тыс. рублей.

Директору лагеря, если ее вину подтвердит суд, будут ждать принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. Вдобавок женщине могут запретить руководить лагерем и другими подобными организациями на три года.

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