В Челябинске в октябре появится автобусный маршрут от ЧМК до ТРК «Родник»

На маршрут выставят автобусы среднего класса Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с октября запустят автобусный маршрут №10К «ЧМК-ТРК «Родник».

Для работы на маршруте уже выбрали перевозчика. Контракт подписали с ООО «Никита Кожемяка». За обслуживание маршрута подрядчик получит 259,9 млн рублей.

Рейсы начнут выполнять в середине октября. По условиям контракта, перевозчик обязан выставить на маршрут 17 новых автобусов (в день на линию будут выходить до 16 машин, еще один автобус — запасной). Все автобусы — средней вместимости, с 22 сидячими местами, работают на газомоторном топливе.

Выполнять рейсы по маршруту планируют до конца 2025 года. Автобусы поедут по улицам 60-летия Октября, Сталеваров, Шоссе Металлургов, Черкасской, Свердловскому тракту, Индивидуальной, Березовой 1-й Шагольской, Северному тракту, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольскому проспекту, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северо-Крымской.

В первый рейс по будням транспорт будет отправляться в 6:20, по выходным — в 6:25. Последний рейс будет завершаться в 22:40 по будням и ровно в полночь по выходным.

Напомним, минувшим летом с перевозчиком «Никита Кожемяка» расторгли контракт на обслуживание челябинского маршрута №158К «Белый Хутор – Чичерина». Компания неоднократно нарушала условия договора.

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