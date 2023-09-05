Не поделили пиццу в форме звезды: в Челябинске спор двух пиццерий будет разбирать УФАС

Шеф-повара считают, что Челябинск слишком тесен для двух общепитов со «звездными» пиццами Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинское управление Антимонопольной службы будет решать спор владельцев двух городских пиццерий. Бизнесмены не поделили форму своего главного блюда.

Как рассказали в УФАС, на конкурента пожаловался хозяин «Подди-пиццы». Заведение позиционирует себя как семейная пиццерия двух итальянских поваров, Луиджи и Алессио Подди. Челябинцам в пиццерии предлагают приобрести «Липен» — пиццу в форме восьмиконечной звезды. Символ, отдаленно напоминающий восьмилучевую звезду, используется в товарных знаках заведения, зарегистрированных в 2021 году.

Однако восьмиконечную пиццу «Липен» пекут также в челябинской пиццерии «Моцарелла», которой управляет шеф-повар Гаэтано Дзамбито.

Владелец «Подди-пиццы» убежден, что «Моцарелла» своей восьмиконечной выпечкой может ввести клиентов в заблуждение и нарушает закон о конкуренции.

— Антимонопольный орган изучает поступившие сведения на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции, — прокомментировали в УФАС.

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