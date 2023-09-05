«Тотальный диктант» в Челябинске состоится 20 апреля

В Челябинске уже больше десяти лет проводят "Тотальный диктант" Фото: Олег ЗОЛОТО

Следующий «Тотальный диктант» в Челябинске, как и в других городах России, пройдет 20 апреля 2024 года. Акция по поддержке грамотности состоится в 20-й раз, а в Челябинске ее проведут в 13-й раз.

Организаторы назвали дату, но пока держат в секрете имя автора будущего диктанта. В разные оды тексты для акции писали Гузель Яхина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин. Имя следующего автора назовут 8 сентября во время онлайн-марафона, посвященного Международному дню грамотности.

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