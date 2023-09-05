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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:57

В Челябинске арестовали фигуранта дела о хищениях в МУП «ПОВВ»

В Челябинске по делу о мошенничестве в МУП «ПОВВ» арестовали предпринимателя Павла Ефимова
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
По решению суда обвиняемый арестован на 2 месяца

По решению суда обвиняемый арестован на 2 месяца

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал предпринимателя Павла Ефимова, который был задержан по делу о мошенничестве в МУП «ПОВВ». Обвиняемый будет находиться в СИЗО два месяца – до 4 ноября.

Ефимову вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, предприниматель заключал с МУП «ПОВВ» договоры на аренду спецтехники, машин с водителями, а также другие контракты. Условия этих договоров выполнялись, но лишь частично. В результате предприниматель получал лишние средства. Ущерб предприятию оценили на сумму в 3,8 млн рублей.

Махинации вскрылись во время проверки, проведенной аудиторами. В ходе ревизии оценивали траты на ремонт водопроводов и канализации, очистных сооружений в Челябинске, Сосновском районе, Еманжелинске и Коркино.

Напомним, обыски в МУП «ПОВВ» прошли 4 сентября. Сотрудники ФСБ проверяли директора предприятия Сергея Хабирова, его подчиненных и предпринимателя Павла Ефимова.

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