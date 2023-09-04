СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в челябинском МУП «ПОВВ»

Офис «Производственного объединения водоснабжения и водоотведения» на улице Воровского. Фото: google.ru/maps

Сотрудники ФСБ 4 сентября нагрянули в офис МУП «ПОВВ» в Челябинске. Руководителей и работников организации, которая отвечает за холодное водоснабжение и канализацию в городе, подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств путем обмана, из корыстной заинтересованности.

Как сообщили в пресс-службе региональной Контрольно-счетной палаты, махинации вскрылись во время проверки, проведенной аудиторами. В ходе ревизии оценивали траты на ремонт водопроводов и канализации, очистных сооружений в Челябинске, Сосновском районе, Еманжелинске и Коркино.

Напомним, в начале 2022 года в МУП «ПОВВ» сменилось руководство. Гендиректор Денис Поташев уволился по собственному желанию, его кресло занял Сергей Хабиров.

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