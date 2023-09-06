Ищут на болотах и среди бурелома: в Челябинской области пропал грибник с провалами в памяти

Мужчина заблудился в труднопроходимой местности. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В нацпарке «Таганай» в челябинской области пропал 50-летний мужчина.

Житель Златоуста утром 4 сентября отправился за грибами в компании родственников. Он углубился в лес, а к назначенному времени не вернулся. Близкие весь день пытались отыскать пропавшего, а с приближением сумерек попросили помощи у спасателей.

У заблудившегося грибника случаются проблемы с памятью. Мужчина не захватил с собой в лес телефон. Не было при нем и вещей, позволивших бы безопасно устроить ночевку в чаще.

— Спасатели ведут поиск в районе Назминского хребта, тщательно осматривая плотный лесной массив с буреломами, заболоченные участки, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

До утра 6 сентября следов грибника найти не удалось, но поиск не прекращают.

Ранее под Челябинском спасли мужчину, упавшего в овраг глубиной 45 метров.

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