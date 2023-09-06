В челябинской филармонии назначили нового художественного руководителя

Ирина Головина. Фото: Челябинская филармония

Ирина Головина стала новым художественным руководителем челябинской филармонии. Она сменила на посту Владимира Ошерова.

Как рассказали в пресс-службе филармонии, ранее Ирина Головина возглавляла отдел творческого планирования. Она концертмейстер и музыковед.

Владимир Ошеров, который был худруком последние 15 лет, не покидает филармонию. Он перешел на должность музыкального руководителя.

Ранее в Челябинске сменился директор Камерного театра. Должность занял телеведущий Павел Михайлов. А бывший директор театра Илья Коломейский стал заместителем руководителя музея-заповедника «Аркаим».

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