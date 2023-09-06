Реконструкция взлетной полосы в магнитогорском аэропорту закончится в ноябре

Пока идет ремонт, аэропорт не принимает самолеты. Фото: «Ространсмодернизация». Фото: google.ru/maps

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска планируют закончить в ноябре нынешнего года. Об этом сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация». Пока что работа выполнена на 70%.

— Модернизация всей аэродромной инфраструктуры аэропорта завершится в 2024 году, — уточнили в «Ространсмодернизации».

Помимо взлетно-посадочной полосы ремонтируют рулежные дорожки, устанавливают световое и метеорологическое оборудование.

В планах — строительство площадки, на которой самолеты будут обрабатывать специальным составом против обледенения. Аэродром собираются дополнить также аварийно-спасательной станцией и новым КПП, оборудовать дренажной системой и окружить патрульной дорогой.

Напомним, магнитогорский аэропорт закрыт на реконструкцию с 1 июня. Возобновить полеты собирались уже после 1 октября, но работа потребовала больше времени, чем планировали.

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