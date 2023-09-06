В Челябинске безбилетников начали ловить дружинники в камуфляже

Поиски зайцев 6 сентября. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске к контролерам, проверяющим билеты в автобусах, присоединились члены добровольной народной дружины.
Для большей внушительности дружинники отправились в рейд, с ног до головы облачившись в камуфляж. В городской «Службе организации движения» дополнили наряды некоторых добровольцев ярко-желтыми жилетами.
— Сотрудничество с добровольной народной дружиной запланировано на постоянной основе, — заявили в администрации Челябинска.
Пассажирам в мэрии порекомендовали оплачивать проезд наличными или через валидатор, не дожидаясь проверок.
Напомним, в Челябинской области повысили штрафы за безбилетный проезд. Теперь с зайца могут взять до 5 тыс. рублей.
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