В Челябинске безбилетников начали ловить дружинники в камуфляже

Поиски зайцев 6 сентября. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске к контролерам, проверяющим билеты в автобусах, присоединились члены добровольной народной дружины.

Для большей внушительности дружинники отправились в рейд, с ног до головы облачившись в камуфляж. В городской «Службе организации движения» дополнили наряды некоторых добровольцев ярко-желтыми жилетами.

— Сотрудничество с добровольной народной дружиной запланировано на постоянной основе, — заявили в администрации Челябинска.

Пассажирам в мэрии порекомендовали оплачивать проезд наличными или через валидатор, не дожидаясь проверок.

Напомним, в Челябинской области повысили штрафы за безбилетный проезд. Теперь с зайца могут взять до 5 тыс. рублей.

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