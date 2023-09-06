Челябинский космонавт, который находится на борту МКС, увеличился в росте на 1 см

Проведенное время в космосе повлияло на рост Дмитрия Петелина. Фото: Центр подготовки космонавтов

Челябинский космонавт Дмитрий Петелин, который находится на МКС, готовится к возвращению на землю. Он измерил рост в ложементе кресла «Казбек», который будет использоваться в спускаемом аппарате корабля. Оказалось, что Дмитрий немного вырос во время космической экспедиции.

— Мой рост увеличился на 1 см, у коллеги — Сергея Прокопьева — остался без изменений, — рассказал космонавт агентству ТАСС.

Напомним, в длительной экспедиции Дмитрий Петелин находится почти год. Возвращение космонавтов на Землю планируется в сентябре.

Дмитрию Петелину 40 лет. Он родился в Казахстане, но потом переехал в Челябинскую область, где учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Шанса полететь в космос Петелин ждал 10 лет. О подготовке к полету он рассказал в интервью КП-Челябинск.

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