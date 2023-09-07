Будут ли ягоды? В Челябинской области осенью зацвела земляника

Растения приняли бабье лето за весну. Фото: нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области обнаружили цветущую землянику. Обычно цветы на ягодных кустиках распускаются ранним летом. Но в этот раз землянику смутила переменчивая погода.

— Сентябрьское потепление растение явно решило засчитать за весну. Тем более, что незадолго до его наступления был отмечен первый заморозок, — прокомментировали в пресс-службе нацпарка.

Цветет земляника, почти наверняка, зря. Ягоды второй раз за год вырасти не успеют. Пока на Южном Урале еще стоит относительно теплая погода днем, но ночи уже стали холодными. Вдобавок к выходным метеорологи прогнозируют снижение температуры.

Напомним, в прошлом году южноуральцы увидели зеленые розы на деревьях в конце октября, а на Аркаиме осенью распустились подснежники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.