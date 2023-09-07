В Челябинске в День города перекроют дороги в центре и на северо-западе

Перед началом большого концерта и фейерверка движение закроют в центре города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 9 сентября закроют для машин несколько крупных улиц. Движение остановят из-за праздничных мероприятий в честь Дня города.

В центр Челябинска станет трудней попасть на автомобиле с 15:30. Перекроют участок улицы Кирова между улицей Труда и проспектом Победы, а также участок улицы Красной от улицы Труда до улицы 8 Марта.

Схема: администрация Челябинска

Проехать нельзя будет по улице Каслинской от улицы 8 Марта до проспекта Победы и по улице Братьев Кашириных между улицами Краснознаменной и Российской.

Ограничения продолжат действовать до 23:00.

С 16:00 до 23:00 перекроют участки улиц Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска и Татищева.

Схема: администрация Челябинска

Кроме того, с 20:00 до 23:00 введут дополнительные ограничения на улицах Цвиллинга, Труда, Красной, Свердловском проспекте.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, 9 сентября в Челябинске состоится концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров, Юлианны Карауловой и группы «Дискотека Авария». В 22:00 на набережной реки Миасс начнется фейерверк.

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