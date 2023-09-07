В Челябинске в День города перекроют дороги в центре и на северо-западе

Перед началом большого концерта и фейерверка движение закроют в центре города
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 9 сентября закроют для машин несколько крупных улиц. Движение остановят из-за праздничных мероприятий в честь Дня города.
В центр Челябинска станет трудней попасть на автомобиле с 15:30. Перекроют участок улицы Кирова между улицей Труда и проспектом Победы, а также участок улицы Красной от улицы Труда до улицы 8 Марта.
Схема: администрация Челябинска
Проехать нельзя будет по улице Каслинской от улицы 8 Марта до проспекта Победы и по улице Братьев Кашириных между улицами Краснознаменной и Российской.
Ограничения продолжат действовать до 23:00.
С 16:00 до 23:00 перекроют участки улиц Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска и Татищева.
Схема: администрация Челябинска
Кроме того, с 20:00 до 23:00 введут дополнительные ограничения на улицах Цвиллинга, Труда, Красной, Свердловском проспекте.
Схема: администрация Челябинска
Напомним, 9 сентября в Челябинске состоится концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров, Юлианны Карауловой и группы «Дискотека Авария». В 22:00 на набережной реки Миасс начнется фейерверк.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.