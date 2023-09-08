В центре Челябинска закроют движение транспорта из-за марафона

Движение закроют на 9 часов. Фото: Челябинский марафон

В Челябинске на время проведения марафона, который состоится 10 сентября, закроют движение транспорта на двух центральных улицах. Ограничения будут действовать девять часов. Об этом сообщили в городской администрации.

— 10 сентября с 06:00 до 15:00 будет полностью закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, а также по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. О работе общественного транспорта в этот день в мэрии обещали сообщить позднее.

Напомним, Челябинский марафон проходит уже в 16 раз. В ближайшее воскресенье на старт выйдут порядка 5 тысяч участников из почти 30 регионов России, а также из-за рубежа. Общий призовой фонд соревнований составит 439 тысяч рублей.

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