Аудиторы проверят зарплаты сотрудников районной администрации в Челябинской области

Проверку плановая, о ней районную администрацию предупреждали заранее
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Аудиторы пришли с проверкой в администрацию Кусинского района. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.
— Объекты проверки - все главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их отдельные подведомственные учреждения, — сообщили в КСП.
Проверяющие выяснят, законно ли в Кусинском районе тратили бюджетные деньги, и были ли расходы эффективными.
Вдобавок ревизоры изучат траты на зарплату работников администрации и подведомственных учреждений, оценят расходы на соцзащиту, спорт и благоустройство, изучат закупки.
Напомним, во время проверки КСП обнаружили махинации в челябинском МУП «ПОВВ».
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