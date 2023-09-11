Аудиторы проверят зарплаты сотрудников районной администрации в Челябинской области

Проверку плановая, о ней районную администрацию предупреждали заранее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аудиторы пришли с проверкой в администрацию Кусинского района. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

— Объекты проверки - все главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их отдельные подведомственные учреждения, — сообщили в КСП.

Проверяющие выяснят, законно ли в Кусинском районе тратили бюджетные деньги, и были ли расходы эффективными.

Вдобавок ревизоры изучат траты на зарплату работников администрации и подведомственных учреждений, оценят расходы на соцзащиту, спорт и благоустройство, изучат закупки.

Напомним, во время проверки КСП обнаружили махинации в челябинском МУП «ПОВВ».

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