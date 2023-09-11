Первые три месяца штрафовать не будут: в Челябинской заработал новый автоматический пункт весогабаритного контроля

Точность измерительных приборов пока проверяют. Фото: Вадим Ахметов, ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На трассе М-5 в Челябинской области заработал новый автоматический пункт весогабаритного контроля. Он установлен на 1795-м километре дороги.

Весы вмонтированы прямо в асфальт, размеры грузовиков определяются без участия человека, а данные обрабатываются в информационном центре — также без вмешательства операторов.

Как рассказали ы ФКУ Упрдор «Южный Урал», первые три месяца пункт будет работать в тестовом режиме. Водители грузовиков получат уведомления о нарушениях, но штрафы им выписывать не станут.

За три месяца корректность измерений проверят, пункт переведут в обычный режим, и нарушителям начнут присылать не только предупреждения, но и штрафы до 400 тыс. рублей.

Напомним, в 2021 году владельцы фур в Челябинской области получили штрафы из-за неправильно работавших камер на пункте весогабаритного контроля.

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