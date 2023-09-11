В горах Челябинской области прошел дождь со снегом

Фото: нацпарк «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области прошел дождь со снежной крупой.

Как сообщили в пресс-службе парка, снег быстро растаял. Дождь, по прогнозам метеорологов, прекратится во вторник 12 сентября, но всего на пару дней, затем осадки возобновятся.

Напомним, первый снег в Челябинской области в нынешнем году выпал еще до завершения календарного лета. А в Челябинске за субботу 9 сентября выпало больше месячной нормы осадков.

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