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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:14

В горах Челябинской области прошел дождь со снегом

В Челябинской области прошел снег с дождем
Елена КОЛЧИНА
Фото: нацпарк «Зигальга»

Фото: нацпарк «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области прошел дождь со снежной крупой.

Как сообщили в пресс-службе парка, снег быстро растаял. Дождь, по прогнозам метеорологов, прекратится во вторник 12 сентября, но всего на пару дней, затем осадки возобновятся.

Напомним, первый снег в Челябинской области в нынешнем году выпал еще до завершения календарного лета. А в Челябинске за субботу 9 сентября выпало больше месячной нормы осадков.

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