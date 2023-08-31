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НовостиОбщество31 августа 2023 5:33

В Челябинской области 31 августа выпал первый снег

На Таганае в последний день лета пошел снег
Елена КОЛЧИНА
Фото: нацпарк "Таганай"

Фото: нацпарк "Таганай"

В горах Дальнего Таганая в Челябинской области в последний день лета выпал первый снег.

Погода на высоте тоже уже совсем не летняя.

— Ночами температура здесь снижается до +2 градусов, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Специалисты отмечают, что в высокогорных районах в среднем на три градуса холоднее, чем в долинах.

Добавим, в прошлом году первый снег на Южном Урале пошел 26 сентября. В Челябинске тогда снегопад начался сразу после мощного ливня.

А в 2021 году снег в Челябинской области впервые увидели 14 сентября.

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