В Челябинске изменится маршрут троллейбуса №12

Троллейбусы поедут по альтернативному маршруту с вечера 12 сентября Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске до конца недели меняется маршрут троллейбуса №12. Электротранспорт не сможет проехать через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда из-за ремонта трамвайных путей.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», с 22:00 12 сентября до 5:00 18 сентября троллейбусы будут курсировать между улицей Молдавской, Комсомольским проспектом и ДК Строителей.

Напомним, с 18 сентября в Челябинске ограничат движение по пересечению Свердловского проспекта и улицы Воровского. Причина все та же — капремонт трамвайных путей.

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