В Южноуральске за 750 млн рублей запустят новое производство

2,5 млрд рублей в создание и развитие технопарка планируют вложить до 2025 года. Фото: министерство промышленности Челябинской области

В создание нового технопарка в Южноуральске и развитие разместившихся в нем предприятий инвестируют 2,5 млрд рублей. Деньги вложит холдинг «Форэнерго». Резидентами парка станут входящие в холдинг «ЮЗРК Групп» (бывший Южноуральский завод радиокерамики) и завод «ЮМЭК».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 1 млрд рублей пойдет на реконструкцию завода радиокерамики, а еще 1,5 млрд рублей используют для строительства технопарка.

В парке появится новое производство стеклодеталей для изоляторов. На его организацию планируют потратить 750 млн рублей.

Еще в 250 млн рублей обойдется покупка оборудования и запуск линии по производству полупроводниковых резисторов.

В технопарке также надеются открыть совместное с китайской фирмой производство шапки для изоляторов. Пока что идут переговоры с потенциальным иностранным партнером.

Напомним, «Южноуральский завод радиокерамики» основан в 1956 году. В советские годы на нем работало более 1 тыс. человек. В 2021 году завод был признан банкротом из-за долгов. Его имущество приобрела «ЮЗРК Групп».

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