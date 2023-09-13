В Челябинской области придумывают концепцию гиперзвукового летательного аппарата

Миасские инженеры задумались над лунной и марсианской миссиями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В миасском Государственном ракетном центре имени Макеева работают над концепцией создания сверхтяжелых ракет для облета Луны и миссий к Марсу, а также над концепцией универсального гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В ГРЦ уточняют, что разработками предприятие занимается не по указанию государства, а в инициативном порядке, рассчитывая на задачи, которые могут появиться через десятки лет.

Гиперзвуковые летательные аппараты предназначаются для полета в атмосфере на скоростях выше сверхзвуковых. Технологию рассматривают в первую очередь для создания ракет военного назначения. Целесообразность использования пассажирских гиперзвуковых самолетов во всем пире пока под вопросом. К гиперзвуковым летательным аппаратам относилась знаменитая советская разработка — орбитальный корабль-ракетоплан «Буран».

Ранее в ГРЦ Макеева предложили создать многоразовую ракету с корпусом из углепластика.

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