Губернатор назначил начальников управлений правительства в Челябинской области

Руководители управлений избавились от приставки «и.о.»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области назначили двух начальников правительственных управлений. Постановления об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
Экспертно-аналитическое управление регионального правительства возглавил Александр Шведов, а управление по работе с Государственным Советом РФ — Наталья Фаткуллина.
И Александр Шведов, и Наталья Фаткуллина ранее работали в статусе и.о. начальника управления.
Ранее в Челябинской области Илью Клюшина назначили заместителем министра экономического развития, а Елену Коузову — исполняющим обязанности министра образования.
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