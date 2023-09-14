Губернатор назначил начальников управлений правительства в Челябинской области

Руководители управлений избавились от приставки «и.о.» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области назначили двух начальников правительственных управлений. Постановления об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Экспертно-аналитическое управление регионального правительства возглавил Александр Шведов, а управление по работе с Государственным Советом РФ — Наталья Фаткуллина.

И Александр Шведов, и Наталья Фаткуллина ранее работали в статусе и.о. начальника управления.

Ранее в Челябинской области Илью Клюшина назначили заместителем министра экономического развития, а Елену Коузову — исполняющим обязанности министра образования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.