Платной собираются сделать стоянку рядом с площадью Революции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открытие платных парковок в центре Челябинска отложили. Как сообщили в мэрии, от идеи брать деньги за стоянку на Театральной площади и по сторонам от сквера площади Революции не отказались. Но на воплощение плана в жизнь требуется дополнительное время.

Схема: parking74.ru

— Проект создания платных парковок находится на доработке, — объяснили в пресс-службе городской администрации.

Дату запуска парковок в мэрии назовут только после того, как обновленный проект будет готов.

Напомним, об открытии платной парковки на 300 мест в центре Челябинска говорят с 2021 года. Первоначально за стоянку планировали брать по 30 рублей в час, но только в дневное время по будням. Предполагалось, что ночью, в праздники и по выходным парковка будет бесплатной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.