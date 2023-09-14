Дети и учителя эвакуировались из челябинского лицея из-за ложного сообщения

Школьникам пришлось покинуть классы Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 14 сентября в Челябинске учеников и педагогов эвакуировали из здания лицея №35 на улице Молодогвардейцев. По словам очевидцев, к школьному зданию примчались машины экстренных служб.

В региональном ГУ МЧС комментировать ситуацию отказались. В УМВД Челябинска сообщили, что информация появится позже.

Как рассказал источник КП-Челябинск, в лицей поступило ложное сообщение о минировании.

Ранее из-за подобных сообщений эвакуации проходили в ТК «Синегорье» и институте путей сообщения

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