Экс-главу челябинского Комитета дорожного хозяйства отказались выпускать из СИЗО

Ринат Кучитаров в зале суда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший председатель челябинского Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров останется под стражей минимум до 5 ноября. Такое решение принял Челябинский областной суд.

Предыдущее судебное постановление обжаловал адвокат Кучитарова. Защитник просил перевести бывшего главу КДХ под домашний арест.

— Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения, — уточнили в пресс-службе облсуда.

В итоге решение о содержании Рината Кучитарова под стражей оставили без изменений.

Бывший руководитель КДХ остается в заключении с декабря прошлого года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, Кучитаров принял работы по контракту на озеленение Челябинска. Стоимость посадки кустов и деревьев при этом была завышена на 43 млн рублей.

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