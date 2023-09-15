Выгода пассажирам и перевозчикам: как работают билетные терминалы в новых челябинских троллейбусах

Фото: администрация Челябинска

Новые троллейбусы, которые уже две недели курсируют по улицам Челябинска — первые, где нет и не будет кондукторов. Для тех, кто платит за проезд наличными деньгами, в них установили большие желтые тумбы с платежными терминалами возле средней двери. Проезд можно оплатить монетами номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей или купюрами в 10, 50 и 100 рублей.

Для оплаты на экране терминала нужно выбрать базовый тариф, внести монеты и купюры в приемник и забрать билет и сдачу. Тем, кто ездит по социальной карте, нужно сперва приложить ее к валидатору, затем выбрать тариф «льготный» и внести необходимую сумму.

Тем не менее, вопросы у пассажиров по поводу пользования терминалами еще остаются. О том, как будут работать терминалы, и какая от них польза, рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

— Оплата за наличный расчет, благодаря этим терминалам, становится доступнее. Они могут быть размещены на различных транспортных средствах, оплата происходит быстро, терминалы могут предоставлять информацию о маршрутах и стоимости проезда, — рассказал Александр Егоров. — Решение опробируем на новых троллейбусах в рамках концессии, но планов оснастить весь общественный транспорт Челябинска такими терминалами у нас нет.

По словам замминистра, существенную выгоду терминалы несут и перевозчику: пропадает потребность держать штат кондукторов и платить им зарплату, равно как и водители освобождаются от необходимости отвлекаться и продавать билеты пассажирам.

Челябинск — не первый город, где оплата проезда происходит по такой схеме. Аналогичные терминалы установлены, например, в трамваях Санкт-Петербурга и Таганрога.

Напомним, ранее в Челябинске повысили штрафы за безбилетный проезд.

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