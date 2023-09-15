В Сатке на стене многоэтажки появился огромный рисунок с красным китом

Яркими красками теперь сияет стена дома на улице 40 лет Победы. Фото: Денис Шакиров

На стене жилого дома в Сатке появился мурал с хвостом ярко-красного кита среди морских волн.

Огромный рисунок создал известный челябинский художник Тимур Абуллаев. Мурал — увеличенная копия картины «К мысу Горн», написанной знаменитым путешественником Федором Конюховым.

— Российский путешественник в июне этого года посетил Сатку и предложил сотрудничать с нашим городом, — рассказал глава Саткинского района Александр Глазков. — Надеюсь, новый мурал придется по вкусу нашим жителям.

На упражнение в живописи Федора Конюхова вдохновил переход через Тихий океан на лодке «Тургояк», когда долгое время рядом с путешественником плыл кит.

Ранее Тимур Абдуллаев изобразил на стене многоэтажки в Южноуральске версию другого полотна — портрета Георгия Жукова кисти Константина Васильева.

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